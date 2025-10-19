Россияне в скором времени смогут посещать еще одну страну в Африке без визы

В течение одного-двух лет страна в Западной Африке Буркина-Фасо намерена ввести безвизовый режим для граждан России. Соответствующее заявление сделал посол страны в Москве Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба в беседе с «Известиями».
«Пока переговоры не ведутся. Но в будущем у нас будет совместная комиссия, и об этом можно будет начинать говорить. Максимально это может занять год-два», — передает издание.
Напомним, что на сегодняшний день россияне могут без виз посетить 11 африканских стран при наличии загранпаспорта, обратного билета и страховки. Сроки пребывания разные: от 15 дней на Сан-Томе и Принсипи до 90 дней в Тунисе, Марокко, Намибии и ЮАР.
Кроме этого, с 15 сентября 2025 года Россия и Китай ввели пробный безвизовый режим сроком на один год.
