Политик Филиппо заявил, что Трамп унизил Зеленского вопросом про Аляску

Вопрос президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы РФ и Аляску, оказался унизительным для украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Трамп вдруг обратился к Зеленскому и спросил его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет, — напомнил он о произошедшем в Белом доме в социальной сети X.

Политик заявил, что глава США таким образом высмеял сторонников войны в Европе и украинского лидера. Филиппо назвал эту сцену «великой».

Дональд Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского, который сказал, что ему нравится идея возведения тоннеля между Россией и Аляской через Берингов пролив.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что строительство такого тоннеля может занять менее восьми лет, а стоимость проекта составит около восьми миллиардов долларов.

Дональд Трамп ранее заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии будет двусторонней, но Владимир Зеленский «будет на связи».

