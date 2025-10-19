Ричмонд
Аллерголог Попова: жевательный мармелад вреден для здоровья

Врач дала совет, чем можно заменить данное лакомство.

Источник: Комсомольская правда

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова предупредила, что жевательный мармелад вовсе не является безопасным лакомством.

Причина в том, что в составе имеется слишком много сахара и добавок, а значит, этот продукт портит зубы и способствует набору лишнего веса.

— Жевательные мармеладки богаты сахаром и искусственными добавками, — говорит врач NEWS.ru.

К тому же, стоит смотреть состав данного продукта. Недобросовестные производители добавляют в рецептуру некачественные ингредиенты.

Полезной альтернативой данному лакомству станет домашний мармелад. Приготовить его можно самостоятельно из свежих ягод и натурального сока.

Врач отметила, что желатин во время приготовления мармелада можно заменить пектином или добавить агар-агар. Самыми полезными подсластителями станут мед или сироп агавы.