WSJ: США больше надавили на Украину, чем на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа усилила дипломатическое давление на Украину в преддверии новых переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон на фоне наступления армии РФ призывает Киев к большей гибкости в мирном процессе и не спешит усиливать санкции против Москвы.
