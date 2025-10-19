WSJ: США больше надавили на Украину, чем на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа усилила дипломатическое давление на Украину в преддверии новых переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон на фоне наступления армии РФ призывает Киев к большей гибкости в мирном процессе и не спешит усиливать санкции против Москвы.