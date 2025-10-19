«По расписанию — солнце»: В России хотят «сдвинуть» рабочий день зимой

Россиянам нужно дать возможность переносить начало рабочего дня зимой, когда световой день короткий. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с ТАСС.
По мнению Даванкова, так люди лишаются дневного света, проводя все светлое время на работе или учебе.
«Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать. Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет», — пояснил парламентарий.
Даванков отметил, что предложение может быть внесено в текущую сессию, но окончательное решение примут после того, как оценят реакцию общества на эту идею.
По его словам, в других странах подобная практика уже существует.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуме выступили с инициативой снизить до 2% ставку семейной ипотеки для семей с тремя детьми.