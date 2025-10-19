Владелец Gucci и Balenciaga заключит крупную сделку: в США сообщили о продаже Loreal

Владелец Gucci и Balenciaga группа Kering заключит сделку на сумму в размере около 4 миллиардов долларов. Такой доход принесет продажа косметического подразделения Loreal, сообщает The The Wall Street Journal.
Утверждается, что переговоры по этому вопросу уже ведутся. Сделка Kering позволит компании сократить накопившийся долг. По данным собеседников газеты, он составляет 11 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что группа Kering за полгода заработала на 16% меньше, чем годом ранее. Выручка бренда Gucci и вовсе упала на 26%.
В это время в Роспатент поступила заявка от финской компании Paulig. Производитель кофейных зерен намерен зарегистрировать пять товарных знаков в стране. Они могут продаваться под брендом «Ою Паулиг Финляндия Аб».