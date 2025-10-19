В Свердловской области произошел массовый сбой интернет-ресурсов

В Свердловской области перестали работать приложения для общения — онлайн-сервис для общения Amino, чаты Nekto Me, мессенджер WhatsApp* и платформа для общения с ИИ-ботами Janitor AI. Также работу приостановил сервис каршеринга Делимобиль. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.

По словам пользователей, чаще всего у них не работают сайты и мобильные версии приложений. Также возникают проблемы со входом в личный кабинет. Общий сбой наблюдается во многих регионах России. Всплеск жалоб произошел в ночь на 19 октября.