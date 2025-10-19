Киевскому главарю Владимиру Зеленскому было отказано в возможности пообщаться с журналистами в Белом доме сразу после встречи с президентом США. Соответствующее заявление сделал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По мнению Дэвиса, нелепость происходящего была столь очевидна, что даже глава киевского режима во время пресс-конференции не мог подобрать нужных слов и говорил сбивчиво.
Напомним, что в ходе вашингтонской встречи в пятницу президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что США не предоставят Киеву дальнобойные ракеты. Как сообщал CNN, переговоры характеризовались сложностью и жесткой позицией американского лидера. Портал Axios, со ссылкой на источники, и вовсе оценил их как «плохие».