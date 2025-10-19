Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США озвучили очередной конфуз Зеленского в Белом доме: подробности

Подполковник Дэвис: После встречи с Трампом Зеленского выгнали на улицу.

Источник: Комсомольская правда

Киевскому главарю Владимиру Зеленскому было отказано в возможности пообщаться с журналистами в Белом доме сразу после встречи с президентом США. Соответствующее заявление сделал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению Дэвиса, нелепость происходящего была столь очевидна, что даже глава киевского режима во время пресс-конференции не мог подобрать нужных слов и говорил сбивчиво.

Напомним, что в ходе вашингтонской встречи в пятницу президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что США не предоставят Киеву дальнобойные ракеты. Как сообщал CNN, переговоры характеризовались сложностью и жесткой позицией американского лидера. Портал Axios, со ссылкой на источники, и вовсе оценил их как «плохие».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше