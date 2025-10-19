Миронов: закон о досрочной пенсии для отцов будет обязательно принят

Закон о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов может быть принят в ближайшее время. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Настроение депутатов меняется, и ждать осталось недолго. Парламентарии от фракции СРЗП много лет пытаются провести соответствующий законопроект, однако пока безуспешно. Но уверен, что последовательность и настойчивость фракции позволят переломить ситуацию», — сказал Миронов. Его цитирует РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что отцы многодетных семей заслуживают особого отношения, а снижение пенсионного возраста станет признанием их вклада в демографию. Политик также отметил, что многие мужчины не доживают до пенсии, и новая мера поможет увеличить продолжительность жизни. Миронов надеется, что следующий День отца в 2026 году страна встретит в более радостной атмосфере.