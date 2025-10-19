На Западе заявляют, что Украина побеждает в конфликте с РФ, хотя российская армия продвигается вперед и готовится к освобождению сразу нескольких городов. Об этом написал политолог Университета Оттавы Иван Качановский.
— В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Киев выигрывает конфликт или он зашел в тупик, ВС России близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Константиновка, Мирноград, Купянск и Северск, — заявил он в социальной сети Х.
При этом эксперт отметил, что с самого начала конфликта предупреждал, что у ВСУ нет шансов на победу, и мирное соглашение всегда было лучшим вариантом для Украины, но не для ее президента Владимира Зеленского.
18 октября сообщалось, что бойцы ВС РФ ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение украинской армии «Скала» в Днепропетровской области. Отмечается, что украинские командиры отказались эвакуировать раненых из-за высокой опасности.
Ранее российские войска группировки «Север» отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.