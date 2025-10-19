Россияне из разных уголков страны наблюдают северное сияние

В ночь на 19 октября в разных уголках России наблюдалось северное сияние. Жители сообщили о ярких зеленых, синих и красных оттенках, в которые окрасилось небо.
Так, редкое явление наблюдали в Архангельской, Костромской и Московской областях. Кадрами северного сияния также поделились жители Тверского региона и Петербурга.
Кроме того, небо озарилось зелено-оранжевым свечением в Ленинградской области. Полярное сияние заметили жители Зеленогорска, а также Лужского и Лодейнопольского районов Ленобласти, свидетельствуют кадры пользователей из соцсетей.
Днем ранее жители Саратова могли увидеть редкую комету. Чтобы разглядеть небесное тело, достаточно было воспользоваться любительским телескопом. Комета в последний раз приближалась к Земле в 656 году.