В Госдуме рассказали о сроках принятия закона о досрочной пенсии для многодетных отцов

По мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, закон о досрочной пенсии для многодетных отцов примут в скором времени. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем. Уверен, ждать осталось недолго. Настроение депутатов меняется», — рассказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что депутаты от его партии давно пытаются провести этот закон, но пока безуспешно. Однако лидер уверен, что их упорство поможет исправить ситуацию.
Сам политик видит в снижении пенсионного возраста для многодетных отцов комплексное решение: это и признание их заслуг перед демографией, и инструмент для повышения рождаемости, и способ повлиять на печальную статистику мужской смертности.
