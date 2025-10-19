МИД Катара заявил о соглашении Афганистана и Пакистана о прекращении огня

В Дохе состоялись переговоры между членами делегаций от Афганистана и Пакистана. Стороны пришли к мирному соглашению. Они договорились о немедленном прекращении огня. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства иностранных дел Катара.
В заявлении сказано, что посредниками на переговорах выступили представители Турции и Катара. Боевые действия между сторонами велись на границе государств. Они будут прекращены.
«В ходе раунда стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами», — сказано в сообщении МИД Катара.
По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Афганистан привлекает внимание множества международных участников. Россия выступает за сохранение суверенитета страны без размещения на ее территории иностранных военных объектов, добавил он.