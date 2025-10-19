Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны ограничения, с которыми столкнется британский принц Эндрю после связей с Эпштейном

Times: Британскому принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда

Британский принц Эндрю, являющийся братом короля Карла III, будет отстранен от участия в публичных и частных мероприятиях королевской семьи. Соответствующая информация, как передает The Times, получена из источников. Данный запрет коснется и предстоящей коронации.

Напомним, что ранее принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского. Поводом для такого шага послужили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также его связи с осужденным Джеффри Эпштейном и взаимодействие с Китаем.

При этом сам принц Эндрю заявил, что категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.

«Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — сказал тогда британский принц.

В связи с тем, что лишение титула требует парламентского решения, заявление Эндрю фактически означает его добровольный отказ от использования титула без юридического его лишения.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше