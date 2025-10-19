Стали известны ограничения, с которыми столкнется британский принц Эндрю после связей с Эпштейном

Британский принц Эндрю, являющийся братом короля Карла III, будет отстранен от участия в публичных и частных мероприятиях королевской семьи. Соответствующая информация, как передает The Times, получена из источников. Данный запрет коснется и предстоящей коронации.
Напомним, что ранее принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского. Поводом для такого шага послужили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также его связи с осужденным Джеффри Эпштейном и взаимодействие с Китаем.
При этом сам принц Эндрю заявил, что категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.
«Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — сказал тогда британский принц.
В связи с тем, что лишение титула требует парламентского решения, заявление Эндрю фактически означает его добровольный отказ от использования титула без юридического его лишения.