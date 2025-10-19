Минпромторг разъяснил условия отсрочки нового утильсбора

В ведомстве уточнили, что рассматривается отсрочка вступления в силу всех положений проекта, опубликованного в сентябре на портале regulation.gov.ru.
Также в министерстве подчеркнули, что изменения не затронут импортеров, уже оплативших утильсбор до вступления в силу обновленных норм, опровергнув тем самым сообщения о льготе только для тех, кто приобрел автомобили до 12 сентября.
Согласно проекту, при определении суммы утильсбора теперь будут учитывать не только объем двигателя, но и мощность автомобиля. При этом она станет определяющим фактором в расчете по прогрессивной шкале — чем выше мощность, тем больше коэффициент.