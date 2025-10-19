Подполковник США Дэвис: После встречи с Трампом Зеленского выгнали на улицу

После встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом главе Украины Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с прессой. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
— Зеленскому даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого они отправили его на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором, — рассказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Также Дэвис отметил, что нелепость произошедшей ситуации отразилась на поведении украинского лидера во время общения с журналистами: он едва подбирал слова, отвечая на их вопросы.
Вопрос Дональда Трампа о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он заявил, что американский лидер таким образом высмеял сторонников войны в Европе и главу Украины. Политик назвал эту сцену «великой».