Новосибирцы пожаловались на цыган в Дзержинском районе

По свидетельству очевидцев, эти группы лиц обращаются к пешеходам с просьбами о финансовой поддержке, иногда проявляя навязчивость, а при отказе — даже агрессию. Некоторые горожане отмечают, что подобное поведение создаёт неприятную и тревожную атмосферу, особенно с наступлением темноты.