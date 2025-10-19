Ричмонд
Новосибирцы пожаловались на цыган в Дзержинском районе

Жители Новосибирска выразили обеспокоенность в связи с активностью просящих подаяние цыган вблизи станции метро «Берёзовая роща».

Восемнадцатого октября новосибирская семья, прогуливаясь в парке «Берёзовая роща», заметила у выхода из метро группу цыган, включая детей и взрослых, выпрашивающих деньги у проходящих.

По свидетельству очевидцев, эти группы лиц обращаются к пешеходам с просьбами о финансовой поддержке, иногда проявляя навязчивость, а при отказе — даже агрессию. Некоторые горожане отмечают, что подобное поведение создаёт неприятную и тревожную атмосферу, особенно с наступлением темноты.

Сообщение об этом инциденте быстро распространилось в городских сообществах в социальных сетях. Пользователи сети утверждают, что «Берёзовая роща» не является единственным местом, где собираются цыгане. Как сообщают местные жители, их часто можно увидеть в окрестностях «Речного вокзала» и Центрального рынка.