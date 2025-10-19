Соскин предрек скорое избавление от Зеленского: «Препятствие будут убирать»

В ближайшее время США начнут реализацию плана по смещению Владимира Зеленского с поста представителя Украины. Подобное мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Трамп четко сказал, что здесь мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. Тогда Зеленскому вообще кранты», — заявил Соскин.
Расчеты Зеленского на получение крылатых ракет «Томагавк» не оправдались, и, по оценке Соскина, его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оказалась безрезультатной.
При этом, перед разговором с Зеленским глава Белого дома провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили урегулирование на Украине, а также договорились о встрече в Будапеште.