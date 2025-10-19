В США у самолета в полете разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров

В Соединенных Штатах вновь случился авиаинцидент. На этот раз происшествие зафиксировано на борту Boeing 737 MAX. У самолета во время полета разбилось лобовое стекло. Воздушное судно набрало высоту в 11 тысяч метров, сообщают СМИ.
Как уточняется, самолет следовал по маршруту Денвер — Лос-Анджелес. О жертвах ЧП информации не поступало.
По версии СМИ, причиной образования трещины на стекле стало космическое тело. Утверждается, что полету помешал небольшой метеорит. Причиной инцидента также мог стать космический мусор.
В среду, 15 октября, сигнал бедствия подал экипаж самолета, на борту которого находился глава Пентагона Пит Хегсет. Воздушное судно экстренно село в аэропорту Британии. На лобовом стекле самолета заметили трещину.