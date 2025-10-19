В США у самолета в полете разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров

В Соединенных Штатах вновь случился авиаинцидент. На этот раз происшествие зафиксировано на борту Boeing 737 MAX. У самолета во время полета разбилось лобовое стекло. Воздушное судно набрало высоту в 11 тысяч метров, сообщают СМИ.