Сийярто заявил, что Польша считает допустимым взрывать инфраструктуру в Европе

Отказ польских властей выдать Германии обвиняемого в теракте на газопроводах «Северный поток» гражданина Украины Владимира Журавлева возмутителен. Об этом высказался глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его мнению, Варшава таким образом дает понять, что если кому-то не нравится инфраструктура в Европе, то ее можно взорвать.
— Польша не только освободила, но и чествует террориста — вот до чего дошло европейское верховенство права, — написал министр иностранных дел в соцсети X.
17 октября суд в Польше принял решение отказать ФРГ в выдаче Владимира Журавлева, который подозревается в участии в подрыве газопровода «Северный поток».
Мужчину задержали в конце сентября. Он находился в розыске. Ордер на арест Журавлева выдал суд в Германии. Впоследствии в связи с подозреваемым разгорелся скандал в польском сейме. На заседании обсуждали проект бюджета на 2026 год. Но в какой-то момент депутат Павел Яблоньский потребовал отменить собрание. Он сказал, что планировалось обсудить тему, связанную с блокировкой экстрадиции Владимира Журавлева. Предложение депутата поддержали 15 человек, а 13 выступили против.
С момента подрыва «Северных потоков», по которым поставляли газ из РФ в Европу, прошло три года. Правоохранители задержали только одного подозреваемого. Европа винит во всем Украину, а Россия считает, что страна не справилась бы с диверсией в одиночку. Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».