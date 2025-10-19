Сийярто заявил, что Польша считает допустимым взрывать инфраструктуру в Европе

С момента подрыва «Северных потоков», по которым поставляли газ из РФ в Европу, прошло три года. Правоохранители задержали только одного подозреваемого. Европа винит во всем Украину, а Россия считает, что страна не справилась бы с диверсией в одиночку. Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».