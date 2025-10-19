WhatsApp вводит месячные лимиты на сообщения

Об этом пишет издание «Tech Crunch», передаёт ИА DEITA.RU.
В рамках этого нововведения, всем пользователям — как обычным юзерам, так и бизнес-аккаунтам — будет установлен месячный лимит на число сообщений, которые можно отправить незнакомым получателям, не получив ответа.
По расчётам компании, рядовые пользователи, скорее всего, не заметят новых ограничений. При достижении предельного количества сообщений в отношении незнакомых контактов им будет показано специальное предупреждение.
На данный момент WhatsApp не раскрывает точный размер лимита. В настоящее время проводится тестирование разных вариантов ограничения. Отмечается, что география его распространения будет шириться в ближайшие недели.
*WhatsApp принаджелит компании Meta, признанной в России экстремистской.