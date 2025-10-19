Вэнс на фоне громких протестов в США опубликовал ролик с Трампом в образе короля

В Соединенных Штатах прошли многотысячные протесты. Митингующие выступили против политики американского лидера Дональда Трампа. Вице-глава государства Джей Ди Вэнс, подливая масла в огонь, опубликовал на Bluesky ролик с Дональдом Трампом в образе короля.
На сгенерированных нейросетями кадрах хозяин Белого дома держит в руке меч. После величественного появления Дональда Трампа на видео представляются члены Демократической партии. Они преклоняют колени перед «королем».
ИИ сгенерировал бывшего председателя палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и демократа Чака Шумера. На видео они якобы преклоняются перед всемогущим Дональдом Трампом.
Нужно уточнить, что митинги в США прошли под лозунгом «Нет королей». В Нью-Йорке на демонстрацию вышли более 100 тысяч человек. Протесты также состоялись в других городах Штатов, включая Вашингтон.