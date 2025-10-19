Вэнс опубликовал видеоролик с Трампом в образе короля на фоне протестов в США

Вэнс опубликовал на платформе Bluesky сгенерированное ИИ видео, где глава Белого дома изображен в образе монарха, который держит меч. Кульминацией стала сцена, в которой известные демократы, бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, преклоняют колени перед американским лидером, передает РИА Новости.