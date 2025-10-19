Вэнс опубликовал видеоролик с Трампом в образе короля на фоне протестов в США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в разгар масштабных общенациональных протестов и продолжающейся приостановки работы правительства страны разместил провокационный видеоролик с американским президентом Дональдом Трампом в образе короля.
Вэнс опубликовал на платформе Bluesky сгенерированное ИИ видео, где глава Белого дома изображен в образе монарха, который держит меч. Кульминацией стала сцена, в которой известные демократы, бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, преклоняют колени перед американским лидером, передает РИА Новости.
Тем временем правительственный шатдаун продолжается уже 19 дней. Организаторы протестов No Kings («Нет королям») ранее сообщили, что почти семь миллионов граждан в Америке вышли на демонстрации против политики Трампа.
18 октября антиправительственная акция «Нет королям» началась в центре Нью-Йорка — на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек. Больше всего горожан собралось на Таймс-сквер и близлежащих улицах.
Многие протестующие пришли с плакатами с критикой администрации президента США, миграционной службы и правоохранителей.