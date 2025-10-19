В России может появиться перечень лекарств, за прием которых лишат водительских прав

Согласно инициативе, перечень конкретных веществ, входящих в состав таких препаратов, определит правительство РФ. В него, вероятно, войдут средства, затрудняющие концентрацию внимания, например снотворные и седативные препараты. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.