Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заявили о потенциальном нарушении ХАМАС перемирия в Газе

США предупредили страны-гаранты мирных договоренностей в секторе Газа о риске нарушения режима прекращения огня со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Госдепартамента США.

США предупредили страны-гаранты мирных договоренностей в секторе Газа о риске нарушения режима прекращения огня со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Госдепартамента США.

Читать далее.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше