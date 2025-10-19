США заявили о потенциальном нарушении ХАМАС перемирия в Газе

США предупредили страны-гаранты мирных договоренностей в секторе Газа о риске нарушения режима прекращения огня со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Госдепартамента США.
Читать далее.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше