Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ

Храпунова: мошенники обманывают россиян, предлагая получить льготу на услуги ЖКХ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками управляющих компаний, предлагают россиянам якобы получить льготы на оплату услуг ЖКХ, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Представителями компаний, связанных с услугами ЖКХ, мошенники представляются очень часто. Они звонят и говорят, что полагается скидка или льгота на оплату газа или электроэнергии, что люди входят в льготную категорию», — сказала эксперт.

Для получения «льготы» или «субсидии» злоумышленники предлагают жертвам сообщить код из смс от Госуслуг, который якобы нужен для сверки данных, либо перейти по ссылке и на сайте ввести данные о себе якобы для подтверждения льготы на услуги ЖКХ.