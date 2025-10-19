Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками управляющих компаний, предлагают россиянам якобы получить льготы на оплату услуг ЖКХ, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
«Представителями компаний, связанных с услугами ЖКХ, мошенники представляются очень часто. Они звонят и говорят, что полагается скидка или льгота на оплату газа или электроэнергии, что люди входят в льготную категорию», — сказала эксперт.
Для получения «льготы» или «субсидии» злоумышленники предлагают жертвам сообщить код из смс от Госуслуг, который якобы нужен для сверки данных, либо перейти по ссылке и на сайте ввести данные о себе якобы для подтверждения льготы на услуги ЖКХ.