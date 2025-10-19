Ричмонд
У самолета Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров

Во время полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров. Об этом сообщили американские средства массовой информации.

— У Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес. Причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. Возможно, пострадал пилот, — написали зарубежные издания, передает «Российская газета».

Отмечается, что это уже второй подобный инцидент с самолетами Boeing на текущей неделе.

15 октября самолет с главой Министерства войны Соединенных Штатов Питом Хегсетом на борту экстренно приземлился в Британии после того, как подал сигнал бедствия над Атлантикой. Инцидент произошел из-за трещины в лобовом стекле воздушного судна.

Хегсет возвращался в Америку после встречи с главами Министерств обороны стран НАТО, которая проходила в Брюсселе. Аварийная посадка прошла успешно, с соблюдением всех процедур.

