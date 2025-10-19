Не стоит слишком эмоционально здороваться с собакой, заявил кинолог

Также, по его словам, сразу же стоит продумать комфортное место для отдыха собаки. Будет лучше, если ночью щенок научится спать на своём месте, а не проситься к хозяину в кровать. Собака приученная спать вместе с хозяином, может однажды столкнуться со стрессом, если по каким-то причинам владелец будет отсутствовать или не сможет быть ночью вместе с ней, рассказал Голубев. Также щенок не должен испытывать со стороны собаковода отстранённость, равнодушие или, тем более, терпеть насилие. Фундаментом уверенной собаки кинолог назвал любовь хозяина в сочетании с адекватной заботой.