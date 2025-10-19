Учёные сообщили о третьей за октябрь магнитной буре на Земле

Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Солнца специалисты заметили протуберанец «неадекватного» размера. Лаборатория солнечной астрономии предупреждала о воздействии, которое может быть оказано на Землю в случае, если такой сгусток энергии отделится от звезды.