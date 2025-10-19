Ричмонд
Учёные сообщили о третьей за октябрь магнитной буре на Земле

Степень возмущённости магнитного поля достигла минимального уровня G1.

Источник: Аргументы и факты

Магнитная буря, которая стала третьей по счёту за октябрь, обрушилась на Землю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Началась третья магнитная буря октября», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.

Учёные напомнили, что первый шторм наблюдался с 1 по 3 октября. Ещё одна буря была зафиксирована 12 октября. Согласно представленному графику, 18 октября степень возмущённости магнитного поля Земли достигла минимального уровня G1 («слабо»).

В лаборатории прогнозируют, что геомагнитная обстановка на планете полностью нормализуется к середине дня 20 октября. Затем ожидается длительное затишье, которое должно продлиться около недели.

Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Солнца специалисты заметили протуберанец «неадекватного» размера. Лаборатория солнечной астрономии предупреждала о воздействии, которое может быть оказано на Землю в случае, если такой сгусток энергии отделится от звезды.