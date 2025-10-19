Учёные сообщили о третьей за октябрь магнитной буре на Земле

Магнитная буря, которая стала третьей по счёту за октябрь, обрушилась на Землю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Началась третья магнитная буря октября», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Учёные напомнили, что первый шторм наблюдался с 1 по 3 октября. Ещё одна буря была зафиксирована 12 октября. Согласно представленному графику, 18 октября степень возмущённости магнитного поля Земли достигла минимального уровня G1 («слабо»).
В лаборатории прогнозируют, что геомагнитная обстановка на планете полностью нормализуется к середине дня 20 октября. Затем ожидается длительное затишье, которое должно продлиться около недели.
Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Солнца специалисты заметили протуберанец «неадекватного» размера. Лаборатория солнечной астрономии предупреждала о воздействии, которое может быть оказано на Землю в случае, если такой сгусток энергии отделится от звезды.