В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать распорядок дня осенью

«Осень — это время, когда световой день становится короче, а ночи длиннее. Постарайтесь придерживаться регулярного графика сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это поможет организму лучше восстанавливаться и поддерживать уровень энергии на протяжении дня», — пояснили в ведомстве.