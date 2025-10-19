Талантливые режиссеры вновь соберутся на фестивале анимационного кино «Анимур»

Организаторы уже объявили о начале регистрации для зрителей и гостей фестиваля.
«В этом году мы делаем особый акцент на новом поколении авторов, поддерживая молодые таланты и открывая взрослую анимацию для подростков и студентов, которые только погружаются в профессиональную деятельность. Наша цель — объединять и вдохновлять», — рассказала директор фестиваля, председатель совета краевой организации развития анимационного искусства Хабаровского края Александра Дубовская.
Гостей ждут звездные премьеры и работы, зарекомендовавшие себя на лучших российских и международных площадках. Особого внимания заслуживают показ шорт-листа III Всероссийского конкурса от юных авторов «Анимур. Дети», долгожданная премьера анимационного альманаха «ДВИЖБА» и презентация проектов «Мечты о будущем».
Кроме того, посетители также смогут лично встретиться с мастерами в области анимации и получить ценный опыт на мастер-классах.