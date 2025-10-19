Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талантливые режиссеры вновь соберутся на фестивале анимационного кино «Анимур»

С 30 октября по 2 ноября в кинотеатрах «Гигант» и «Дружба» пройдет IV Международный фестиваль анимационного кино «Анимур».

Источник: РИА "Новости"

Организаторы уже объявили о начале регистрации для зрителей и гостей фестиваля.

«В этом году мы делаем особый акцент на новом поколении авторов, поддерживая молодые таланты и открывая взрослую анимацию для подростков и студентов, которые только погружаются в профессиональную деятельность. Наша цель — объединять и вдохновлять», — рассказала директор фестиваля, председатель совета краевой организации развития анимационного искусства Хабаровского края Александра Дубовская.

Гостей ждут звездные премьеры и работы, зарекомендовавшие себя на лучших российских и международных площадках. Особого внимания заслуживают показ шорт-листа III Всероссийского конкурса от юных авторов «Анимур. Дети», долгожданная премьера анимационного альманаха «ДВИЖБА» и презентация проектов «Мечты о будущем».

Кроме того, посетители также смогут лично встретиться с мастерами в области анимации и получить ценный опыт на мастер-классах.