Талантливые режиссеры вновь соберутся на фестивале анимационного кино «Анимур»

«В этом году мы делаем особый акцент на новом поколении авторов, поддерживая молодые таланты и открывая взрослую анимацию для подростков и студентов, которые только погружаются в профессиональную деятельность. Наша цель — объединять и вдохновлять», — рассказала директор фестиваля, председатель совета краевой организации развития анимационного искусства Хабаровского края Александра Дубовская.