Биолог Опарин: «Вывести пятно от кофе можно с помощью газировки»

Может также помочь средство для мытья посуды и нашатырный спирт.

Источник: Комсомольская правда

Кофе — напиток, без которого многие не представляют свое утро. Но, порой, желание насладиться чашечкой американо может обернуться казусом в виде пятна на одежде. И вывести его порой бывает очень трудно. Биолог Роман Опарин рассказал несколько действенных способов.

— Обильно посолите или залейте газированной водой — это поможет абсорбировать часть пигмента за счет пузырьков и раствора минеральных веществ. Промойте под холодной водой, стараясь не расширять площадь загрязнения, — пояснил эксперт изданию NEWS.ru.

Можно также использовать раствор средства для мытья посуды и нашатырного спирта — по одной чайной ложке на стакан теплой воды. Ткань нужно прополоскать и постирать обычным способом.