Биолог Опарин: «Вывести пятно от кофе можно с помощью газировки»

Кофе — напиток, без которого многие не представляют свое утро. Но, порой, желание насладиться чашечкой американо может обернуться казусом в виде пятна на одежде. И вывести его порой бывает очень трудно. Биолог Роман Опарин рассказал несколько действенных способов.