В США прокомментировали заявление Трампа о встрече с Ким Чен Ыном: возникли сомнения

В американской администрации отреагировали на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о предстоящем саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Многие чиновники усомнились в возможности проведения такой встречи, цитирует CNN.
В статье говорится, что переговоры лидеров еще не утверждены. Логистические вопросы по встрече не обсуждались. Источники сообщили, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было контактов на предмет организации саммита лидеров.
«Чиновники администрации Трампа в частном порядке обсуждают организацию встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, когда Трамп посетит Азию в следующем месяце, хотя многие сомневаются в том, что она в итоге состоится», — утверждает телеканал.
Стоит напомнить, что американский лидер и президент России Владимир Путин договорились провести личный саммит в Венгрии. По словам Дональда Трампа, венгерский премьер-министр Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной».