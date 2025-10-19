Bild: подавляющее большинство немцев выступили против выплат украинским беженцам

Около 70% жителей Германии выступили против предоставления украинским беженцам гражданских пособий (Burgergeld). Такие данные опубликовал социологический институт INSA по итогам опроса, проведенного по заказу газеты Bild 16−17 октября 2025 года. Как отмечается в сообщении, только 17% респондентов поддержали сохранение выплат, а две трети (66%) высказались против. Всего в опросе приняли участие 1 003 человека.

«Двое из трех респондентов — 66% — выступили против сохранения Burgergeld. Только 17% опрошенных считают, что украинские беженцы в Германии должны получать это пособие», — говорится в исследовании.

Согласно результатам проведенного опроса, 62% граждан Германии полагают, что украинские мужчины, способные к военной службе и прибывшие на территорию страны после начала конфликта, должны вернуться в Украину. Против этой меры высказались лишь 18% респондентов.

Эксперты отмечают, что обсуждение вопроса о выплатах активизировалось после заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предстоящей реформе социальной поддержки. В ближайшее время гражданское пособие будет заменено на базовое обеспечение (Grundsicherung). По новым правилам, если получатель пропустит встречу в центре по трудоустройству, выплаты будут сокращаться, а после трех пропусков — полностью прекращаться.

Согласно официальным данным, в Германии сейчас проживают более 1,29 млн украинцев, из которых около 700 тысяч получают Burgergeld. Власти ФРГ ранее отмечали, что украинцы имеют преимущество перед другими иностранцами — им выплаты назначаются по более лояльным условиям, чем соискателям убежища из других стран.