В Екатеринбурге неизвестные избили подростка

В Екатеринбурге группа неизвестных напала на подростка, проходившего мимо трамвая, ошибочно посчитав его причастным к административному правонарушению. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по области.

«В городе Екатеринбурге неизвестные избили подростка, проходившего мимо трамвая, полагая, что он совершает административное правонарушение», — рассказали в ведомстве. По этому поводу было возбуждено уголовное дело.

Руководитель областного СУ СК России Борис Францишко представит доклад в центральный аппарат ведомства о ходе расследования. Такое поручение Францишко дал глава СКР Александр Бастрыкин.