Демешин поздравил мужчин Хабаровского края и подчеркнул роль семьи

В Хабаровском крае глава региона Дмитрий Демешин поздравил жителей с Днем отца. Он подчеркнул, что праздник напоминает мужчинам о главной цели жизни: создании семьи, продолжении рода и воспитании детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Быть настоящим отцом — большая ответственность. Ведь глядя на пап мальчики учатся быть отважными и справедливыми, а девочки видят образец заботы и доброты. Именно из семьи растет любовь к Родине», — сказал губернатор.
Дмитрий Демешин добавил, что эти ценности передаются из поколения в поколение.
«Как 80 лет назад наши отцы и деды принесли Победу над нацистской Германией и милитаристской Японией, так и сегодня за правое дело сражаются отцы нынешние — участники специальной военной операции. И наш долг — поддерживать наших защитников и их близких», — подчеркнул глава региона.
В Хабаровском крае для участников СВО и членов их семей реализуется 45 мер поддержки — от денежных выплат и компенсаций до возможности пройти обучение по программе «Герои Vостока». Уже третий год подряд в регионе вручается Почетный знак «Отцовская слава» для многодетных отцов: шесть человек уже награждены, ещё двое получат знак в День края.
Всего в регионе насчитывается более 24 тысяч многодетных семей с 82 тысячами детей. При рождении третьего и каждого последующего ребёнка родители получают краевой семейный капитал — 360 тысяч рублей. Выплату при рождении первенца с начала года получили более полутора тысяч семей на общую сумму свыше 74 млн рублей.
Также более десяти лет в крае работает Общественный совет отцов Хабаровска, который помогает папам делать ещё больший вклад в развитие общества.
«Уважаемые мужчины, все, кто уже стал отцом или только готовится примерить на себя эту роль, желаю вам терпения и сил, а также всегда оставаться примером для окружающих!» — заключил Дмитрий Демешин.