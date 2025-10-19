Демешин поздравил мужчин Хабаровского края и подчеркнул роль семьи

В Хабаровском крае для участников СВО и членов их семей реализуется 45 мер поддержки — от денежных выплат и компенсаций до возможности пройти обучение по программе «Герои Vостока». Уже третий год подряд в регионе вручается Почетный знак «Отцовская слава» для многодетных отцов: шесть человек уже награждены, ещё двое получат знак в День края.