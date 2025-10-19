Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о сроках дачной амнистии

Депутат Чаплин: Дачная амнистия в России продлится до марта 2031 года.

Источник: Комсомольская правда

Дачная амнистия продлит свое действие до 1 марта 2031 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Государственной думы Никиту Чаплина.

«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», — напомнил депутат.

Как отметил депутат, это решит давнюю проблему, когда у людей не оформлены документы на дома и землю в деревне, либо они владеют только домом, но не участком.

При этом депутат отметил, что в результате принятия закона изначально установленные нормы стали применяться шире.

Кроме этого, закон расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться льготным порядком оформления: теперь это право предоставлено и наследникам предыдущих владельцев недвижимости.

Ранее адвокат Светлана Жмурко рассказала KP.RU о новых правилах для российских дачников.