Россиянам напомнили о сроках дачной амнистии

Дачная амнистия продлит свое действие до 1 марта 2031 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Государственной думы Никиту Чаплина.
«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», — напомнил депутат.
Как отметил депутат, это решит давнюю проблему, когда у людей не оформлены документы на дома и землю в деревне, либо они владеют только домом, но не участком.
При этом депутат отметил, что в результате принятия закона изначально установленные нормы стали применяться шире.
Кроме этого, закон расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться льготным порядком оформления: теперь это право предоставлено и наследникам предыдущих владельцев недвижимости.
Ранее адвокат Светлана Жмурко рассказала KP.RU о новых правилах для российских дачников.