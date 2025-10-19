Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ХАМАС заявило о нарушении Израилем сделки по прекращению огня

В ХАМАС осудили Нетаньяху за решение не открывать погранпереход «Рафах».

Источник: Комсомольская правда

В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили о решении не открывать погранпереход «Рафах». КПП на границе Газы и Египта будет закрыт до «уведомления», отметили в канцелярии. Палестинское движение ХАМАС расценило это действие как нарушение Израилем соглашения по прекращению огня. Об этом сказано в заявлении представителей.

В ХАМАС напомнили, что Израиль согласился на ряд обязательств при заключении сделки. Члены движения подчеркнули, что Тель-Авив нарушил пункт соглашения, не выполнив ранее обозначенные условия.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход “Рафах” до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

По словам премьера Израиля, борьба с ХАМАС еще не окончена. Он уточнил, что Тель-Авив пока не достиг всех военных целей.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше