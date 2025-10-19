Движение ХАМАС заявило о нарушении Израилем сделки по прекращению огня

В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили о решении не открывать погранпереход «Рафах». КПП на границе Газы и Египта будет закрыт до «уведомления», отметили в канцелярии. Палестинское движение ХАМАС расценило это действие как нарушение Израилем соглашения по прекращению огня. Об этом сказано в заявлении представителей.
В ХАМАС напомнили, что Израиль согласился на ряд обязательств при заключении сделки. Члены движения подчеркнули, что Тель-Авив нарушил пункт соглашения, не выполнив ранее обозначенные условия.
«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход “Рафах” до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.
По словам премьера Израиля, борьба с ХАМАС еще не окончена. Он уточнил, что Тель-Авив пока не достиг всех военных целей.