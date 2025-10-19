Ричмонд
Глеб Никитин поздравил с праздником работников дорожного хозяйства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства, который отмечается 19 октября.

Источник: Время

Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона:

«Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа по улучшению дорог Нижегородской области крайне важна. От состояния крупных магистралей и небольших подъездных путей напрямую зависит качество жизни людей, производительность труда, эффективность экономики региона. Дорожная сеть Нижегородской области — это более 13 тысяч километров региональных дорог, участки трех федеральных трасс. Обновляя дороги в отдаленных районах и административных центрах области, специалисты дорожного хозяйства трудятся на благо людей. Вы повышаете доступность территорий, в том числе благодаря вам в населенные пункты региона своевременно доставляются грузы, осуществляется проезд спецтехники, скорой помощи, школьных автобусов. Вы демонстрируете высокий профессионализм и самоотдачу на каждом этапе. Грамотное планирование и проектирование, применение современных технологий, использование покрытия усовершенствованного типа — все это залог того, что нижегородские транспортные артерии прослужат людям долгие годы. В этом году мы обновляем в регионе более 700 км дорог и мостовых сооружений. Масштабные дорожные работы этого сезона уже завершаются, идет планирование на будущий год в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Развитие региональной дорожной инфраструктуры — в ваших надежных руках. В профессиональный праздник желаю вам двигаться к успеху не только по проторенным дорогам, но и смело прокладывать новые пути! Счастья и здоровья вам и вашим близким!».