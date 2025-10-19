Мошенники нашли замену звонкам по WhatsApp и Telegram

В Сбербанке зафиксировали тройное снижение количества мошеннических звонков в мессенджерах и почти вдвое выросшие международные вызовы по сотовой связи. Аналогичная ситуация с резким сокращением телефонных атак наблюдалась в 2022 году после отключения России от системы SWIFT, однако позднее уровень мошенничества вновь начал расти.