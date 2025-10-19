Мошенники нашли замену звонкам по WhatsApp и Telegram

Об этом изданию «Коммерсант» рассказали представители российских банков и операторов связи, передаёт ИА DEITA.RU.
После внедрения ограничений количество случаев телефонного мошенничества уменьшилось на 40%. В Т-Банке сообщили, что количество попыток мошенничества через мессенджеры снизилось на 70%. Аналогичные показатели зафиксировали и в «Билайне»: активность аферистов в мессенджерах значительно снизилась.
В Сбербанке зафиксировали тройное снижение количества мошеннических звонков в мессенджерах и почти вдвое выросшие международные вызовы по сотовой связи. Аналогичная ситуация с резким сокращением телефонных атак наблюдалась в 2022 году после отключения России от системы SWIFT, однако позднее уровень мошенничества вновь начал расти.
Эксперт группы социально-технического тестирования компании «Бастион» Мария Сергеева считает, что злоумышленники не смогли быстро адаптироваться к блокировке вызовов в WhatsApp и Telegram.
По её словам, преступники временно переключились на традиционную телефонную связь и осуществляют попытки обмана через неё. Также фиксируются случаи использования для реализации подобных мошеннических схем нового отечественного мессенджера MAX.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.