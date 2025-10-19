Ричмонд
Неправильная сторона пылесоса: смотрим фотографии с матча, в котором «СКА-Хабаровск» не смог забить «Соколу»

На пресс-конференции главный тренер хабаровского СКА сравнил ворота «Сокола» с пылесосом, только той его стороной, которая не всасывает, а выталкивает воздух.

59

Точнее и не скажешь — куча моментов, в которые армейцы просто обязаны были распечатывать раму соперника. Но мяч летел куда угодно, только не в створ. Ну или в створ, но прямо в стоящего там голкипера. Мистика.

Итог встречи — 0:0, это при подавляющем преимуществе «красно-синих», особенно во второй половине матча. А пока тренерский штаб думает, как подправить прицелы своим ударникам перед игрой с «Факелом», мы посмотрим фотографии очень эмоционального матча и скажем спасибо замечательным фотографам хабаровского клуба, сохранившим для нас яркие моменты встречи, в которой Хабаровск хоть и не взял, но и не потерял очки.