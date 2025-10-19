Полиция выявила троих мигрантов в кафе китайской кухни Владивостока

PrimaMedia, 19 октября. Полиция выявила троих мигрантов в кафе китайской кухни на улице Борисенко во Владивостоке. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, а одну из задержанных принудительно депортируют из страны, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В рамках регулярных проверочных мероприятий сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю проведена проверка в кафе китайской кухни, расположенном на улице Борисенко во Владивостоке. В ходе проверки выявлены трое иностранных граждан, незаконно, без наличия патента либо разрешения на работу, осуществлявших трудовую деятельность на территории Российской Федерации в качестве администратора, повара и кухонного работника», — говорится в сообщении.
Мигранты привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). В качестве меры наказания им назначены штрафы. Гражданку Узбекистана принудительно выдворят за пределы России, она незаконно находилась в стране более полутора лет. Сейчас женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.
Работодателя также привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Полиция распорядилась о проведении внеплановой документарной проверки, по итогам которой составлено три административных протокола. Материалы направлены в суд.
Напомним, во Владивостоке сотрудники отдела иммиграционного контроля провели очередное мероприятие по выявлению иностранных граждан, нарушающих правила пребывания на территории РФ. К рейду подключились представители добровольной народной дружины «Сокол» и активисты общественной организации «Северный Человек».