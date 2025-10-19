Полиция выявила троих мигрантов в кафе китайской кухни Владивостока

Мигранты привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). В качестве меры наказания им назначены штрафы. Гражданку Узбекистана принудительно выдворят за пределы России, она незаконно находилась в стране более полутора лет. Сейчас женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.