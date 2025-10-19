Врач объяснил, почему диеты по «столам Певзнера» не помогают лечить желудок

— Диета для лечения ЖКТ — очень заманчивая история. Помните 15 столов по Певзнеру? Проблема одна: это не работает. Даже в тех случаях, когда традиционно считалось, что важность диеты особенно велика — например, при гастроэзофагельной рефлюксной болезни (в народе она известна как эзофагит. — Ред.), — пояснил врач.