Врач объяснил, почему диеты по «столам Певзнера» не помогают лечить желудок

Многие при болях в желудке сразу садятся на строгую диету. Однако врач-гастроэнтеролог, эксперт телеканала «Доктор», руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов в беседе с KP.RU заявил, что такой подход давно устарел и не помогает в лечении.
— Диета для лечения ЖКТ — очень заманчивая история. Помните 15 столов по Певзнеру? Проблема одна: это не работает. Даже в тех случаях, когда традиционно считалось, что важность диеты особенно велика — например, при гастроэзофагельной рефлюксной болезни (в народе она известна как эзофагит. — Ред.), — пояснил врач.
По словам Парамонова, у каждого человека своя реакция на еду. Поэтому, вместо того чтобы мучительно соблюдать «столы Певзнера», стоит просто исключать продукты, вызывающие дискомфорт — изжогу или боль.
— Исследования последних лет показали, что это ошибочный подход. Вгоняющие в уныние здоровенные списки запрещенных продуктов оказались бессмысленными. Сейчас доказательная медицина рекомендует не мучительно пытаться соблюдать какой-нибудь стол № 5, — уточнил медик.
При этом эксперт отметил, что строгие диеты могут быть нужны лишь в редких случаях. Например, при целиакии — непереносимости глютена.