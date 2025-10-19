Колумбийца зарезали на заправке в селе под украинским Тернополем

На АЗС в пригороде украинского Тернополя зарезали гражданина Колумбии. Об этом сообщило украинский портал «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.
— На автозаправке в селе Великие Гаи зарезали 35-летнего гражданина Латинской Америки, — говорится в статье.
По информации полиции, ножевые ранения потерпевшему нанес его 25-летний знакомый, которого также именуют «гражданином Латинской Америки».
По предварительным данным, между мужчинами произошел бытовой конфликт, во время которого нападавший схватил нож и нанес несколько ударов, от которых пострадавший позже скончался, передает «Российская газета».
Местные Telegram-каналы при этом уточнили, что под «гражданами Латинской Америки» подразумеваются колумбийцы.
27 сентября в городе Кривом Роге на Украине произошло убийство президента местной федерации самбо Евгения Понырко. По данным полиции, неизвестный произвел несколько выстрелов в Понырко, от полученных ранений он умер на месте.