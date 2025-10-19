Ричмонд
Умер участник легендарной группы Limp Bizkit

Сэм Риверс, бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit, скончался в возрасте 48 лет.

Коллектив сообщил печальную новость на своей странице в соцсети, охарактеризовав Риверса как брата, сердце группы и воплощение музыкальной магии.

Limp Bizkit была основана во Флориде в 1994 году. За время своей карьеры группа трижды номинировалась на премию Grammy и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.

Ранее была названа трагическая причина смерти одного из основателей культовой рок-группы Kiss.

