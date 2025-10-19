Умер участник легендарной группы Limp Bizkit

Сэм Риверс, бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit, скончался в возрасте 48 лет.
Коллектив сообщил печальную новость на своей странице в соцсети, охарактеризовав Риверса как брата, сердце группы и воплощение музыкальной магии.
Limp Bizkit была основана во Флориде в 1994 году. За время своей карьеры группа трижды номинировалась на премию Grammy и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.
Ранее была названа трагическая причина смерти одного из основателей культовой рок-группы Kiss.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.