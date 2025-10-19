Ричмонд
На антиправительственные протесты в Нью-Йорке вышли более 100 тысяч человек

Полиция Нью-Йорка уточнила, что большая часть протестующих разошлась.

Источник: Аргументы и факты

Более 100 тысяч человек приняли участие в антиправительственных протестах в Нью-Йорке, получивших название No Kings («Нет королям»), сообщила городская полиция.

Их сбор был организован на Таймс-сквер (площадь в центральной части Манхэттена). После демонстранты пошли маршем по городу.

«Более 100 тысяч человек во всех пяти округах (мегаполиса — прим. ред.) мирно воспользовались своим правом, предусмотренным первой поправкой (к конституции США — прим. ред.)», — уточнило полицейское управление на своей странице в соцсети Х*.

Большая часть протестующих уже разошлась. Задержаний манифестантов не проводилось.

Напомним, в июне профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробковв беседе с aif.ru выразил мнение, что и американский президент Дональд Трамп, и Демократическая партия США заинтересованы в эскалации. Он отметил, что демократам нужна общая дестабилизация обстановки и мобилизация леворадикального крыла.

Глава Белого дома, в свою очередь, стремится установить верховенство федерального правительства в борьбе с властями на местах или на уровне штатов. Кроме того, как считает профессор, Трамп решил обеспечить поддержку его курса на борьбу с нелегальной миграцией и усиление правоохранительных органов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

