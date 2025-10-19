На антиправительственные протесты в Нью-Йорке вышли более 100 тысяч человек

Глава Белого дома, в свою очередь, стремится установить верховенство федерального правительства в борьбе с властями на местах или на уровне штатов. Кроме того, как считает профессор, Трамп решил обеспечить поддержку его курса на борьбу с нелегальной миграцией и усиление правоохранительных органов.