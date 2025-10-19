Минпромторг раскрыл подробности новых правил утильсбора

Ведомство также назвало недостоверными сообщения о предоставлении отсрочки по новому механизму расчета утильсбора исключительно для тех, кто внес платеж до 12 сентября 2025 года. При формировании предложений относительно отсрочки в министерстве будут принимать во внимание временные рамки оплаты и поставки автомобилей, закупленных в разных государствах.