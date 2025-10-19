Минпромторг раскрыл подробности новых правил утильсбора

Импортеры, успевшие оплатить утилизационный сбор до вступления в силу новой нормы, не будут обязаны применять новые правила расчета. Об этом сообщил Минпромторг.
Ведомство также назвало недостоверными сообщения о предоставлении отсрочки по новому механизму расчета утильсбора исключительно для тех, кто внес платеж до 12 сентября 2025 года. При формировании предложений относительно отсрочки в министерстве будут принимать во внимание временные рамки оплаты и поставки автомобилей, закупленных в разных государствах.
«В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы», — рассказали в министерстве.
Саму формулу расчета утильсбора менять не станут: платеж останется привязанным к возрасту, объему двигателя и мощности авто. Льготы предложили оставить только для физлиц, ввозящих для себя иномарки до 160 л.с. Для остальных сбор может вырасти на 25−50%.
В Минпромторге уверены, что это слабо отразится на рынке. Покупатели по-прежнему смогут найти множество вариантов без переплат, а для любителей мощных машин есть российские и локализованные иномарки.
Сейчас размер утилизационного сбора для физических лиц зависит от возраста автомобиля: за машины до трех лет с объемом двигателя до трех литров платят 3,4 тысячи рублей, а за автомобили старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.
По данным оператора электронных паспортов, эти категории машин — самые востребованные, на них приходится около 88% всех новых регистраций в России за последние пять лет, отмечают в Минпромторге.
Напомним, что поводом для обсуждения отсрочки стало письмо Алексея Репика вице-премьеру, в котором он сообщал о проблемах с доставкой купленных машин и просил отложить новые правила. Речь шла о необходимости дать дополнительное время на таможенное оформление покупателям, оформившим сделки в августе-октябре 2025 года.