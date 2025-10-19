Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Луне нашли залежи редчайших металлов на триллионы долларов

Новое исследование показало, что под поверхностью Луны могут скрываться ценнейшие металлы платиновой группы: платина, палладий и родий на триллионы долларов, а также запасы воды, заключенные в минералах, сообщает Zakon.kz.

Исследователи ScienceDirect выяснили, что около 6 тысяч кратеров диаметром более километра потенциально содержат платиновые металлы. Среди них 38 крупнейших кратеров с центральными вершинами считаются наиболее вероятными местами концентрации залежей.

Что касается воды, то до 3 тысяч кратеров могут хранить гидратированные минералы, а в 20 крупнейших следы воды видны особенно четко.

Если это подтвердится, Луна может стать одним из самых ресурсно насыщенных объектов Солнечной системы, обогнав даже астероиды, на которые раньше возлагали надежды в теме добычи полезных ископаемых в космосе.

Платина и родственные металлы крайне редки на Земле, но имеют огромную ценность: их используют в медицине, электронике, ювелирке. Новые источники таких элементов могли бы снизить экологическую нагрузку на земные недра.

Следующий шаг — выяснить, какие именно кратеры действительно хранят металлы и воду, и как безопасно добывать эти ресурсы.

Ранее из мантии Земли извлекли осколки древней протопланеты.