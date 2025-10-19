Над Пермью прольется метеорный поток Орионид

Освещенность Луны в это время составит всего 0%, что создаст отличные условия для наблюдений, так как свет Луны не будет мешать видеть падающие звезды. Период активности Орионид длится с 2 октября по 7 ноября, что дает возможность насладиться этим зрелищем в течение нескольких недель.