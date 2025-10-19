Ричмонд
Над Пермью прольется метеорный поток Орионид

В планетарии рассказали, что период его пиковой активности придется на 20—21 октября.

Пермский планетарий сообщил, что 20 по 21 октября при условии хорошей погоды жители города смогут наблюдать пик активности метеорного потока Орионид. Ожидается, что в эти дни будет возможно увидеть до 20 метеоров в час.

Освещенность Луны в это время составит всего 0%, что создаст отличные условия для наблюдений, так как свет Луны не будет мешать видеть падающие звезды. Период активности Орионид длится с 2 октября по 7 ноября, что дает возможность насладиться этим зрелищем в течение нескольких недель.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Ориона, и наблюдать метеоры можно будет практически в любой точке мира. Ориониды — это метеорный поток средней силы, который, тем не менее, иногда демонстрирует всплески активности.

Чтобы максимально насладиться зрелищем, рекомендуется наблюдать метеоры Орионид с полуночи до рассвета.