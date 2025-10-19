Над Пермью прольется метеорный поток Орионид

Пермский планетарий сообщил, что 20 по 21 октября при условии хорошей погоды жители города смогут наблюдать пик активности метеорного потока Орионид. Ожидается, что в эти дни будет возможно увидеть до 20 метеоров в час.
Освещенность Луны в это время составит всего 0%, что создаст отличные условия для наблюдений, так как свет Луны не будет мешать видеть падающие звезды. Период активности Орионид длится с 2 октября по 7 ноября, что дает возможность насладиться этим зрелищем в течение нескольких недель.
Радиант метеорного потока находится в созвездии Ориона, и наблюдать метеоры можно будет практически в любой точке мира. Ориониды — это метеорный поток средней силы, который, тем не менее, иногда демонстрирует всплески активности.
Чтобы максимально насладиться зрелищем, рекомендуется наблюдать метеоры Орионид с полуночи до рассвета.