Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые выплаты на детей от Путина 10 000 рублей в ноябре 2025 года: кому положены

В преддверии Дня народного единства, в ноябре 2025 года, семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Эта мера, инициированная президентом Владимиром Путиным, направлена на поддержку семей в условиях экономической нестабильности и призвана смягчить финансовую нагрузку в период подготовки к зимнему сезону.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Кто имеет право на выплату?

Данная выплата распространяется на семьи, воспитывающие детей в возрасте от 6 до 18 лет. Важным условием является наличие российского гражданства у ребенка и родителя-заявителя. Также, выплата полагается законным представителям детей — опекунам и попечителям.

Как оформить выплату?

Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг или обратиться в отделение МФЦ. В заявлении необходимо указать данные ребенка (ФИО, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении) и сведения о родителе (ФИО, паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковского счета для перечисления выплаты). Срок подачи заявления — до 1 декабря 2025 года.

Когда будут осуществлены выплаты?

Начисление выплат начнется с 5 ноября 2025 года и будет производиться в течение нескольких дней по мере обработки заявлений. Информация о статусе заявления будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.

Правительство Российской Федерации выделило значительные средства из федерального бюджета на реализацию данной программы. Министерство труда и социальной защиты населения призывает граждан своевременно подавать заявления и обращаться на горячую линию для получения консультаций по вопросам оформления выплат. Эта мера, по мнению экспертов, окажет существенную поддержку семьям с детьми и простимулирует потребительский спрос в преддверии праздников.