Новые выплаты на детей от Путина 10 000 рублей в ноябре 2025 года: кому положены

В преддверии Дня народного единства, в ноябре 2025 года, семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Эта мера, инициированная президентом Владимиром Путиным, направлена на поддержку семей в условиях экономической нестабильности и призвана смягчить финансовую нагрузку в период подготовки к зимнему сезону.