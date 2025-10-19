Новые выплаты на детей от Путина 10 000 рублей в ноябре 2025 года: кому положены

Кто имеет право на выплату?
Данная выплата распространяется на семьи, воспитывающие детей в возрасте от 6 до 18 лет. Важным условием является наличие российского гражданства у ребенка и родителя-заявителя. Также, выплата полагается законным представителям детей — опекунам и попечителям.
Как оформить выплату?
Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг или обратиться в отделение МФЦ. В заявлении необходимо указать данные ребенка (ФИО, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении) и сведения о родителе (ФИО, паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковского счета для перечисления выплаты). Срок подачи заявления — до 1 декабря 2025 года.
Когда будут осуществлены выплаты?
Начисление выплат начнется с 5 ноября 2025 года и будет производиться в течение нескольких дней по мере обработки заявлений. Информация о статусе заявления будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.
Правительство Российской Федерации выделило значительные средства из федерального бюджета на реализацию данной программы. Министерство труда и социальной защиты населения призывает граждан своевременно подавать заявления и обращаться на горячую линию для получения консультаций по вопросам оформления выплат. Эта мера, по мнению экспертов, окажет существенную поддержку семьям с детьми и простимулирует потребительский спрос в преддверии праздников.